Тест на знание исторических личностей, где стыдно набрать меньше 5 верных ответов

“Как же хорошо, что благодаря скульпторам и живописцам мы можем себе представить внешность исторических личностей”, - думаем мы, рассматривая портреты или бюсты великих деятелей мировой истории. Однако порой мы не догадываемся, что широко распространенные изображения на самом деле имеют очень мало общего с реальной внешностью этих персон. Так, например, по запросу “как выглядела настоящая Хюррем” поисковики выдают картину Тициана “Портрет женщины”, известную также под названием La Sultana Rossa. На портрете изображена прекрасная светловолосая дама, облаченная в восточный наряд - вероятно, поэтому многие считают, что это знаменитая Роксолана, возлюбленная и супруга султана Сулеймана Великого. На самом же деле, по мнению многих искусствоведов, моделью для этой работы живописцу послужила его дочь Лавиния. Она позировала отцу и для других картин - например, для “Портрета дамы с яблоком”, написанного около 1550 года. Создать с натуры портрет Роксоланы не мог ни Тициан, ни любой другой художник - его просто не пустили бы в гарем, где царили строжайшие нравы и порядки.

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