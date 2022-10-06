Тест на знание фраз популярных персонажей советских мультиков: вам пригодятся помощники

Первые отечественные мультфильмы начали снимать еще до революции. Одним из первых русских мультипликаторов считается Александр Ширяев, имя которого у массового зрителя ассоциируется в первую очередь с балетом. Дело в том, что Ширяев был танцором и балетмейстером Мариинского театра. В период с 1906 по 1909 год он поставил и снял несколько мультипликационных фильмов, в которых главными действующими лицами были танцоры. Они исполняли партии из известных балетов, причем фигурки с такой точностью воспроизводили реальные па и пируэты, что по этим мультикам можно было восстановить дореволюционные постановки в Мариинке. К сожалению, долгое время этот вид творчества Александра Ширяева был доступен только его знакомым и ученикам. В советские годы они едва ли не были утеряны. Только в 1995 году киновед и историк балета Виктор Бочаров получил в свое распоряжение архив Ширяева и смог показать его кукольные и рисованные мультфильмы широкой публике. Сейчас их можно легко найти и посмотреть в интернете.

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