Тест на знание фраз популярных персонажей советских мультиков: вам пригодятся помощники
Только настоящие фанаты смогут правильно ответить на все десять вопросов.
Первые отечественные мультфильмы начали снимать еще до революции. Одним из первых русских мультипликаторов считается Александр Ширяев, имя которого у массового зрителя ассоциируется в первую очередь с балетом. Дело в том, что Ширяев был танцором и балетмейстером Мариинского театра. В период с 1906 по 1909 год он поставил и снял несколько мультипликационных фильмов, в которых главными действующими лицами были танцоры. Они исполняли партии из известных балетов, причем фигурки с такой точностью воспроизводили реальные па и пируэты, что по этим мультикам можно было восстановить дореволюционные постановки в Мариинке. К сожалению, долгое время этот вид творчества Александра Ширяева был доступен только его знакомым и ученикам. В советские годы они едва ли не были утеряны. Только в 1995 году киновед и историк балета Виктор Бочаров получил в свое распоряжение архив Ширяева и смог показать его кукольные и рисованные мультфильмы широкой публике. Сейчас их можно легко найти и посмотреть в интернете.
Насколько хорошо вы знакомы с советскими мультфильмами? Пройдите наш тест на знание реплик любимых персонажей детства.