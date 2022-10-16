Тест на знание фильмов СССР: угадайте кино по цитате

В советские годы на экраны вышло множество фильмов - комедийных и драматических, приключенческих и лирических. Были у кино СССР и свои рекорды - некоторые картины снимали удивительно быстро, процесс производства других, напротив, растянулся на долгие годы. К числу первых можно отнести черно-белую киноленту Сергея Герасимова “Маскарад” по одноименной пьесе Лермонтова. Поскольку экранизация должна была выйти накануне юбилея классика, работу над ней закончили в рекордные сроки - за три месяца. Премьера состоялась 21 июня 1941 года, а на следующий день началась война. “Маскарад” даже называли “лебединой песнью довоенного “Ленфильма”. Мероприятия, посвященные юбилею Лермонтова, пришлось отметить, в широкий прокат фильм попал только в сентябре. Несмотря ни на что, “Маскарад” полюбился советскому зрителю и имел в прокате большой успех, на протяжении полутора месяцев собирал аншлаги. Кроме того, фильм-новинку неоднократно показывали на фронте для советских солдат.

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