Тест на знание автомобилей, в котором сможет набрать максимальный балл 1 девушка из 100

Современному человеку сложно представить себе жизнь без автомобиля. Однако, восхищаясь сегодняшними крутыми машинами, мы порой забываем о том, как развивалась автоиндустрия, с чего она вообще начиналась. Любопытно, что единой точки зрения на то, кому присвоить лавры создателя первого двигателя, не существует. Одновременно его разрабатывали ученые из разных стран, они дополняли идеи друг друга. Так, например, первый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания появился еще в девятнадцатом веке стараниями немца Николауса Отто, в дальнейшем Карл Бенц создал первый автомобиль именно с этим двигателем. Кроме того, над подобной проблемой бились и другие разработчики Готтлиб Даймлер, Зигфрид Маркус и многие другие. Отечественные мастера также оставили свой след в истории разработки двигателя: еще в 1791 году Иван Кулибин, или, как его называли в народе, “нижегородский Архимед”, придумал первую самодвижущуюся повозку - она была оснащена чем-то вроде коробки передач.

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