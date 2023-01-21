Тест на значение слов: можно ли вас считать сообразительным и умным человеком?

Всем нам иногда хочется блеснуть своими знаниями великого и могучего русского языка. Но при этом мы забываем о том, что можем употребить то или иное “умное” слово неверно - а все потому, что не знаем его истинного значения, ориентируясь на звучание или ассоциации, которые возникают, когда мы его слышим. По статистике, в число слов, смысл которых перевирают чаще всего, входит прилагательное “одиозный”. Многие убеждены, что слово происходит от слова “ода” и означает нечто в высшей степени хвалебное - возможно, свою роль играет фонетическое сходство со словом “грандиозный”. “Какой одиозный человек!”, - восхищаются люди, не подозревая о том, что это вовсе не комплимент. Дело в том, что прилагательное от слова “ода” звучит как “одический”, а вот эпитет “одиозный” имеет латинские корни. Слово odiosus переводится как “неприятный” или “противный”, что, как легко согласиться, совсем не тянет на похвалу.

Насколько вы образованный человек? Сможете ли сказать, кто такая “суфражистка” или что означает “перманентный”? Проверьте, хорошо ли вы знаете значение этих и других слов, с помощью нашего теста. Будет непросто, но интересно!