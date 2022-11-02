Тест на внимательность: зрением какого животного вы обладаете?

“Орлиный глаз”, - говорим мы, когда восхищаемся чьей-то внимательностью или острым зрением. Такое сравнение неслучайно - действительно, считается, что орлы обладают самым зорким глазом: они видят в 4-8 раз лучше, чем любой из живущих на земле людей. Помимо орлов, рекордсменами по остроте зрения в природе признаны такие птицы, как ястреб, сокол, сова. Такие необыкновенные физиологические особенности даны им природой не случайно - чтобы прокормиться, хищные птицы должны видеть свою жертву с высоты полета. Кстати, она необязательно должна быть на виду - по некоторым данным, орлы способны определить местоположение своей добыче, даже если она находится вне поля зрения. Когда орел стремительно спускается с высоты на землю, чтобы атаковать свою жертву, мышцы глаз постоянно регулируют кривизну глазных яблок для того, чтобы хищнику было проще сфокусироваться на добыче и не упустить ее из виду.

Хотите узнать, обладаете ли вы орлиным зрением? Или, может быть, вы наделены зрением какого-то другого животного? Тогда пройдите наш тест, в котором вам потребуется не только зоркий глаз, но и внимательность, и смекалка.