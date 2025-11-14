Тест на внимательность: вспомните, что пропало на 5 кадрах из культовых фильмов СССР

Советское кино – это целая эпоха, наполненная узнаваемыми лицами, цитатами, которые ушли в народ, и предметами, ставшими символами своего времени. Мы с теплотой вспоминаем интерьеры коммуналок, первые телевизоры с линзой, автоматы с газировкой и те самые серванты с хрусталём.

Кажется, что эти детали навсегда врезались в память. Но так ли хорошо мы помним их на самом деле? Сможете ли вы с ходу определить, какая деталь отсутствует в кадре?

Этот тест – отличная возможность проверить свою внимательность и погрузиться в ностальгическую атмосферу советского кинематографа. Внимательно посмотрите на 5 стоп-кадров из культовых фильмов и попробуйте определить, чего же именно на них не хватает.

Проверим, насколько вы зоркий и преданный поклонник отечественного кино!

Ранее мы писали: «Моя жизнь была бездумная»: для детей этот киногерой СССР был кумиром, а на деле – лодырем и вором. Угадаете, кто?