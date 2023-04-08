Тест на внимательность: всего 1 вопрос определит, насколько вы наблюдательны

Наблюдательность, острый ум и дедуктивные способности - все эти качества вошли в моду с тех пор, как Артур Конан Дойль представил миру своего легендарного персонажа - Шерлока Холмса. В книгах, фильмах, сериалах о великом сыщике мы видим, какими выдающимися способностями он обладал, восхищаемся и немного завидуем. “Вот бы уметь точно так же”, - думают читатели и зрители, глядя, как Холмс в очередной раз попадает в яблочко, проделав в считанные секунды большую интеллектуальную работу. На самом деле, по словам экспертов, развить в себе способности, как у английского сыщика с Бейкер-стрит, вполне реально. Для этого исследователи рекомендуют тренировать внимательность и сосредоточенность, научиться подмечать мелкие детали и устанавливать причинно-следственные связи между явлениями. Звучит не так-то просто, но при должных усилиях и тренировках можно достичь неплохих результатах и удивлять друзей умозаключениями в силе великого сыщика.

Предлагаем вам немного потренировать свою наблюдательность при помощи нашего теста. Найдите животное, которое спряталось среди водорослей, и получите плюс один балл в копилку на пути к цели!