Тест на внимательность: всего 1 человек из 100 увидит животное на этой картинке

В современном мире с его клиповым мышлением, когда человеку сложно сосредоточиться на чем-то одном, внимательность ценится особенно высоко. Порой мы делаем выводы о чем-либо, оценив ситуацию лишь поверхностно, не присматриваясь к деталям. Однако это неправильно. В некоторых странах с невнимательностью даже борются. Так, например, один из норвежских новостных сайтов ввел необычную практику - для того, чтобы оставить комментарий к материалу, сначала необходимо подтвердить, что ты его полностью прочитал. Сперва, конечно же, также необходимо пройти регистрацию, а для того, чтобы прокомментировать статью или новость - ответить на три вопроса по ее содержанию. По словам редактора портала, нововведение добавили с целью сделать дискуссии в комментариях более осмысленными, избавиться от спама и троллей. По-настоящему внимательным зрителям понадобится лишь около 20 секунд, чтобы ответить на вопросы, а те, кто не удосужился прочитать статью, провалят “экзамен” и не смогут высказаться в комментариях.

Как хорошо у вас обстоят дела с внимательностью? Пройдите короткий тест, который покажет, насколько вы наблюдательны.