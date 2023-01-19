Тест на внимательность, в котором 5/5 могут набрать лишь 20% людей

С самого детства мы слышим со всех сторон: “Будь внимательным!”. Речь при этом идет о самых разных вещах: как правильно и безопасно переходить дорогу, как концентрироваться на речи учителя во время урока, как не потерять кошелек… Многие успешные люди признаются, что именно умение сосредоточиться помогло им добиться невиданных высот. Но что же такое внимание и почему его так важно развивать? В психологии под вниманием подразумевается процесс сознательного или бессознательного отбора информации, которая поступает к человеку посредством органов чувств, в то время как другая информация при этом игнорируется. Существует как минимум три типа внимания - непроизвольное, когда нас привлекает какой-то внешний фактор, произвольное, когда мы сами управляем структурами сознания, и постпроизвольное, направленное на определенный предмет и не требующее усилий. Хорошей внимательностью могут похвастаться далеко не все, поэтому ее важно прокачивать - например, с помощью специально разработанных когнитивных тренажеров, игровых тренингов, волевых методик.

Насколько хорошо у вас обстоят дела с вниманием? Проверим это с помощью интересного теста.