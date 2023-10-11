Тест на внимательность: только самые глазастые смогут найти лишний объект на этих картинках

По статистике, компании США теряют в год до $650 миллиардов из-за того, что сотрудники львиную долю рабочего дня витают в облаках. Рассеянность - качество, которое не сулит ничего хорошего своему обладателю, во всяком случае, в карьере. Но что делать, если с внимательностью дела плохи? Эксперты убеждены, что ее можно натренировать. Существует множество простых упражнений, которые любой человек будет выполнять с удовольствием. Например, эксперты советуют делать небольшие перерывы (по 15-17 минут) после каждых 52 минут, проведенных за работой. Самое главное - на протяжении этого времени не отвлекаться на посторонние дела. Если 52 минуты безотрывной работы - это слишком много, можно начать с меньшего временного интервала, например, в 20 минут. Многие люди посмеиваются, когда слышат об офисных работниках, делающих перерывы на физические упражнения. Мол, детский сад какой-то. Однако на самом деле такая активность способствует развитию внимательности. Проведенные эксперименты показали, что люди, которые сделали небольшую зарядку перед прохождением теста, справились с ним лучше, чем те, кто отказался от нее. Насколько вы внимательны? Узнайте ответ с помощью нашего теста.

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