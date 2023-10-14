Тест на внимательность: сможете найти кота на этой картинке?

Внимательность - качество, без которого не обойтись во время учебы и работы, да и в повседневной жизни оно непременно пригодится. Но как часто на протяжении дня мы бываем полностью включены в происходящее? Многие люди уходят в свои мысли и перестают замечать важные мелочи. Улучшить концентрацию помогут простые упражнения. Эксперты говорят, что тренировать внимательность можно повсюду, было бы желание. Но если вы работаете, а внимание все время ускользает куда-то не туда, необходимо… просто-напросто отдохнуть. Явление, которое называют умным словечком «прокрастинация», на самом деле не что иное как свойство нервной системы, помогающее мозгу исправно работать. Учеными доказано, что усиленно работать человеческий мозг может на протяжении 90 минут, затем для эффективной работы ему требуется как минимум 15-минутный перерыв. Поэтому, если вы все время отвлекаетесь от работы, это означает лишь одно - мозг перегружен интенсивной работой, ему необходимо восстановиться. Стоит отвлечься ненадолго на какие-нибудь простые дела, а после вернуться к выполнению задачи. Насколько вы внимательны? Проверьте себя с помощью нашего нового экспресс-теста.

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