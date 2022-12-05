Тест на внимательность: сможете ли разгадать эти оптические иллюзии?

Современные люди могут выбрать по своему вкусу множество развлечений - от настольных игр до похода в кино. В прошлом вариантов досуга было не столь много, и одним из способов весело провести время считались картинки с оптическими иллюзиями. Любопытно, что “зрительные обманки” существуют не только в виде специально созданных иллюстраций - немало примеров таких иллюзий можно найти в живой природе. Самый яркий тому пример - павлиний хвост. Пышный веер, с помощью которого самцы павлина производят впечатление на самок, вызывает восторг у всех, кому доводится видеть его вживую. Переливы синих, зеленых, оранжевых и желтых оттенков радуют глаз, однако, утверждают ученые, это лишь оптическая иллюзия. На самом деле перья павлина имеют коричневый цвет. Буйство красок возникает благодаря двухмерным кристаллическим структурам, которые состоят из пигмента эумеланина и кератина. Структуры распределены неравномерно, поэтому, когда свет преломляется в них, возникает эффект разноцветных переливов.

С природой понятно, а сможете ли вы разгадать оптические иллюзии, созданные человеком? Пройдите наш тест для самых внимательных.