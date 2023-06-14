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Тест на внимательность: результат удивит любого

14 июня 2023 07:15
Тест на внимательность: результат удивит любого

Попробуйте рассмотреть, кто спрятался среди веток.

Внимательность - один из ключевых навыков, необходимых человеку во время учебы или работы, да и в повседневной жизни она не бывает лишней. Обычно под ней понимается способность человека в определенный момент времени сосредоточиться на конкретном объекте, событии или рассуждении. Исследователи выделяют несколько типов внимания - оно может быть произвольным, то есть зависящим от волеизъявления человека или непроизвольным (его еще называют инстинктивным). Внимание характеризуется избирательностью и объемом. Оно концентрируется на чем-то одном - например, в общественном транспорте мы слышим общий шум и непроизвольно сосредоточены на нем, но стоит заговорить кому-то поблизости, как внимание переключается на эти голоса. Любопытно, что у этого явления есть свое научное название - “эффект коктейльной вечеринки”. Что касается объема внимания, то есть количества объектов, на которых может сосредоточиться человек, то оно меняется в зависимости от возраста, но составляет не более шести.

Хотите проверить, насколько вы внимательны? Тогда попробуйте рассмотреть, кто прячется на этом снимке среди веток.

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Елена Королева
Елена Королева
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