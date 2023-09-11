Тест на внимательность: пройти смогут далеко не все

Один из важнейших ресурсов, необходимых человеку для обучения и работы - внимание. Без него, как и без мотивации, дело не будет спориться, даже если под рукой есть самый современный компьютер, принтер, документы и другие необходимые вещи. Наверняка многим людям знакома ситуация, когда работы - по горло, но вместо того чтобы усердно трудиться, вы смотрите подборку забавных видео с котиками или без всякой цели листаете ленты соцсетей. Куда же в такие моменты исчезает концентрация? По словам психологов, причин, по которым возникают сложности с концентрацией, не так уж много. И главные среди них - это стресс, скука или наличие внешних раздражителей (громкая музыка, плачущий ребенок или шум во время ремонтных работ). Для того, чтобы вернуть себе внимание и концентрацию, психологи советуют четко обозначить перед собой цель. Что немаловажно, она должна быть конкретной, измеримой, а самое главное - выполнимой. Не стоит ставить перед собой грандиозные задачи, которые невозможно выполнить в течение рабочего дня - так вы только приумножите стресс. Насколько хорошо у вас обстоят дела с вниманием и концентрацией? Проверьте с помощью нашего теста.

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