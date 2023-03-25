Тест на внимательность: пройти могут лишь единицы

В современном мире существует огромное количество методик для улучшения внимательности. Даже если природа не наградила человека этим качеством или в детстве родители и учителя уделяли его развитию слишком мало внимания, никогда не поздно его прокачать. Одним из важнейших аспектов жизни ученые считают внимательность к настоящему моменту, умение находиться в нем целиком и полностью, не отвлекаясь на побочные факторы. В случае, если подобное состояние кажется вам чем-то невыполнимым, можно попробовать развить его в себе с помощью специальных упражнений или полезных привычек. По словам исследователей, улучшить степень своей внимательности можно, добавив к своему времени сна лишних полчаса. Вроде бы нехитрое правило, но, когда речь заходит о ментальном здоровье, даже такая простая методика способна внести ощутимый вклад в копилку. Также ученые отмечают, что привычка откладывать сигнал будильника полезна для мозга и внимательности - любое добавочное время на сон положительно скажется на работе и функциях организма.

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