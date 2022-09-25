Тест на внимательность: попробуйте разглядеть 12 букв

В современном мире, с одной стороны, человек совершает множество действий на автопилоте - а все потому, что мысли витают то в прошлом, то в будущем. Анализировать уже произошедшие события или планировать предстоящие, конечно, важно и необходимо, однако ученые настаивают на том, что нужно учиться жить в моменте и концентрировать свое внимание на настоящем, подмечать детали или расслабляться. Интересно, что одно из недавних исследований выявило влияние на нашу внимательность и сконцентрированность достаточно необычной и неочевидной детали. Утром, заслышав трели будильника, многие люди пользуются функцией “отложить сигнал на потом”. Как оказалось, эта привычка положительным образом сказывается на внимательности - если в среднем прибавить к привычной продолжительности сна 30 минут, на следующий день человек сконцентрирован и внимателен больше, чем обычно. Поэтому дополнительному сну по утрам можно смело давать зеленый свет. Правда, на работу при этом лучше не опаздывать.

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