Тест на внимательность, который заваливают 80% человек

Один из самых важных и необходимых навыков для успешной учебы и работы - умение концентрироваться на чем-то одном, не отвлекаясь на посторонние дела. Учиться этому человек начинает еще в раннем детстве с помощью игр. Существует множество методик, благодаря которым можно в легкой и доступной для детей того или иного возраста форме заложить основы концентрации. Но, как говорится, есть один нюанс. Психологи в один голос твердят о том, что при развитии у ребенка внимательности родителям необходимо не просто выполнять функцию ведущего игры, но и самому демонстрировать, что он умеет концентрироваться на одном занятии. Если мама или папа в процессе обучающей игры не включены в процесс полностью, постоянно отвлекаются на сообщения в телефоне, включенный телевизор, закипающий чайник и любые другие факторы, это негативно отразится на обучении малыша и сделает его более рассеянным. Поэтому относиться к развивающим играм стоит со всей серьезностью.

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