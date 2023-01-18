Тест на внимательность, который под силу лишь 10% людей

Внимательность, высокая концентрация и умение переключаться между несколькими делами, или многозадачность, - это те качества, которые можно развить в себе, натренировать. Научно доказано это было еще в 1970-е годы - например, с помощью экспериментов, которые проводили ученики когнитивного психолога Ульрика Найссера - Элизабет Спелке и Уильям Херст. На протяжении семнадцати недель они занимались с двумя студентами-биологами, которых обучали одновременно читать текст и понимать, о чем он, для дальнейших ответов на вопросы, и при этом параллельно писать словарный диктант. Если в самом начале эксперимента респонденты не понимали, что они пишут, то под занавес они стали не просто фиксировать услышанное, но еще и проделывать мыслительные операции, например, замечать, что слова, которые им диктуют, рифмуются между собой, при этом они хорошо воспринимали текст и отвечали на ряд вопросов по нему. Поэтому стать Юлием Цезарем, который мог выполнять несколько дел одновременно, не упуская нити происходящего, вполне реально.

Насколько хорошо у вас с внимательностью и концентрацией? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.