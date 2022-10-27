Тест на внимательность: какие пластические операции делали эти артистки

С тех пор, как появилась пластическая хирургия, сотни женщин со всего земного шара ежедневно ложатся под нож хирурга, чтобы исправить что-то в своей внешности. Специалисты подсчитали, что страной-рекордсменом по количеству пластических операций стала Южная Корея. Согласно статистике, каждый 72-й кореец пошел на хирургическое вмешательство, а каждая пятая кореянка делала хотя бы небольшую операцию, чтобы приблизиться к желанному идеалу красоты. К слову, жители страны не делают из этого большой тайны - в Южной Корее очень популярны реалити-шоу, в которых участникам делают всевозможные пластические операции. Сейчас хирурги Южной Кореи славятся по всей Азии - именно к ним под нож ложатся жители всех близлежащих стран, если хотят исправить в своей внешности какой-то изъян.

Знаменитости тоже нередко прибегают к услугам пластических хирургов. И, как правило, вмешательство во внешность звезды не укрывается от пристального взора фанатов или вездесущих папарацци. Пройдите наш тест на внимательность - попробуйте угадать, какую пластику делали эти известные красотки. Результаты вас удивят!