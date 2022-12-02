Тест на внимательность и интуицию: отличите парня от девушки

Пожалуй, каждому из нас доводилось слышать словосочетание “андрогинная внешность”. Под ним подразумевается облик человека, при котором одновременно ярко выражены и мужские, и женские черты - например, у женщин может встречаться традиционно мужской тип фигуры, с широкими плечами и узкими бедрами, а у мужчины квадратная форма челюсти сочетается с по-женски пухлыми губами, большими глазами и т.д. Слово “андрогины” пришло к нам из древности. В мифологии под ними подразумеваются первые люди, существа, которые сочетали в себе мужские и женские черты внешности и внутренние качества. Возгордившись своей силой и красотой, андрогины решили уничтожить богов и захватить власть во вселенной. Однако боги узнали о коварном замысле андрогинов, в наказание они поделили их на мужчин и женщин и свергли на землю. С тех пор разлученные существа обречены скитаться по белу свету в поисках своей второй половинке. Впоследствии этот миф упоминался у Платона в диалоге “Пир”, правда, с некоторыми отступлениями.

Сможете ли вы, увидев человека с андрогинной внешностью, сказать, кто перед вами - мужчина или женщина? Проверьте свою интуицию с помощью нашего теста.