Тест: на уроке литературы вы слушали или считали ворон за окном?

После получения аттестата редкий выпускник перелистывает учебники, разве что под влиянием ностальгии, и уж точно немногие возвращаются снова к классическим произведениям, прочитанным в школе. Несколько лет назад Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел среди россиян опрос с целью выяснить, каких классиков они перечитывали после выпуска. Как оказалось, 29% опрошенных, получив аттестат, никогда не притрагивались к “Войне и миру”, “Преступлению и наказанию”, “Обломову” и другим произведениям из школьной программы. 28% респондентов признались, что с удовольствием снова и снова возвращаются к творчеству Александра Пушкина, а 27% являются читателями и почитателями Льва Толстого. Кроме того, исследователи из ВЦИОМ выяснили, что 18% россиян перечитывают романы Федора Достоевского, 13% респондентов неоднократно обращались к поэзии и прозе Михаила Лермонтова. Замыкает пятерку классиков, к которым возвращаются вчерашние школьники, Николай Гоголь - его имя упомянули 9% выпускников.

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