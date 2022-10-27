Тест на тип судьбы: какое будущее вам уготовано?

У каждого человека существует свое собственное отношение к такому понятию, как судьба. Кто-то убежден, что волен в своем выборе карьеры или любимого человека, другие, напротив, утверждают, что все в нашей жизни предопределено заранее. Ученые также не смогли обойти стороной такую любопытную тему. Так, например, французский психотерапевт Анн Анселин Шутценбергер пришла к выводу, что на судьбу потомков могут влиять события, которые произошли с их предками несколькими поколениями ранее. Такая мысль пришла исследовательнице во время работы с онкологическими больными в 1970-х годах. Она обнаружила интересную закономерность - у некоторых пациентов рак обнаружили в том же возрасте, в котором у кого-то из их родственников также скончался от рака или погиб в результате несчастного случая. Сделав геносоциограмму - таблицу, в которой отмечены все важные вехи в жизни предков и родственников - можно проверить, повторяются ли из поколения в поколение болезни, самоубийства, несчастные случаи и т.д.

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