Тест на тип личности по картинке: выберите глаза и узнайте о себе все

Каждый, даже очень далекий от психологии человек, наверняка слышал такие слова, как “сангвиник”, “холерик”, “флегматик” и “меланхолик”. Все они обозначают разные типы личности, которым присущи те или иные черты поведения. Сегодня психологи утверждают, что типов личности в чистом виде не существует, в каждом из нас есть качества и меланхолика, и сангвиника, которые дают о себе знать в определенных ситуациях. Кроме того, существует масса других типологий личности. Так, например, некоторые специалисты выделяют шесть архетипов, или характеров, которые объединяются в триады и имеют некоторые сходства. Эмотивный, экзальтированный и демонстративный типажи любят яркие эмоции и обожают производить впечатление на окружающих. Свою жизнь они нередко превращают в настоящее шоу. Педанты, застревающие личности и дистимики, напротив, бывают пессимистично настроены и предпочитают уединенный образ жизни.

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