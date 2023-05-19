Тест на тип личности: ответьте на вопросы и узнайте, что вы за человек

А тех пор, как возникла такая дисциплина, как психология, ученые и просто увлеченные ею люди занялись созданием типологий. В настоящее время существует огромное количество разнообразных концепций, в рамках которых выделены типы человеческой личности. В последнее время в СМИ, причем не только узкоспециализированных, можно встретить множество публикаций о таком типе личности, как нарцисс. Ученые исследуют его с разных сторон, пытаясь найти как можно больше типичных черт поведения нарцисса, чтобы помочь остальным быстрее распознать его и предпринять меры. По мнению специалистов из Великобритании и Польши, определить, что перед вами находится человек из так называемой темной триады, возможно, если задать ему вопросы, касающиеся, например, существования НЛО или масонов. Дело в том, что люди, убежденные в своей исключительности, очень часто верят в теории заговора, какими бы безумными и неправдоподобными они ни казались. Такой вывод сделали авторы статьи, опубликованной в журнале Current Opinion in Psychology.

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