Тест на тип духовности: пара вопросов поможет определить ваш

Что такое духовность? В самом общем виде словари трактуют это понятие как “совокупность проявлений духа в мире и человеке”. При этом важно помнить, что разные философы и исследователи понимают и толкуют это слово в различных аспектах. Также выделяют несколько типов духовности - их количество и названия могут варьироваться в зависимости от той или иной философской или психологической школы. Кроме того, в одном человеке могут сочетаться несколько типов. Согласно одной из классификаций, выделяются три типа духовности - догматический, сердечный и интеллектуальный. Первый тип ориентирован на веру и религию, второй - на саморефлексию и любовь к себе, третий - на постижение всего нового, логику и разум. Все три типа духовности могут как взаимодействовать друг с другом, так и противоборствовать. Это зависит от самого человека, так и от внешних факторов - его окружения, жизненной ситуации, в которой он находится, и т.д.

В чистом виде эти типы встречаются крайне редко. Тем не менее какой-то из них может преобладать над другими, доминировать. Пройдите наш тест, чтобы узнать, какой тип духовности характерен для вас в настоящий момент вашей жизни.