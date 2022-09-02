Тест на супергероя: какая сверхсила вам подойдет?

Сегодня сложно представить себе мир без комиксов, фильмов и мультфильмов о супергероях. Эти персонажи вдохновляют зрителей и заставляют задуматься: а какой сверхсилой они и сами хотели бы обладать? Считается, что первым супергероем в мировой истории является Супермен. Герой в синем обтягивающем костюме, красном плаще и с буквой S на груди является плодом фантазии двух авторов времен Великой Депрессии. Джерри Сигел любил сочинять фантастические истории, Джо Шустер - их иллюстрировать. В таком тандеме и появился легендарный персонаж, правда, выглядел он тогда несколько иначе - был бритым налысо и принимал экспериментальный наркотик, который и принес ему нечеловеческие способности. В дальнейшем Джерри Сигел пробовал сотрудничать с самыми разными художниками и экспериментировал с внешностью Супермена, но в итоге снова вернулся к старому напарнику. Вместе они и придумали образ, который впоследствии стал культовым.

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