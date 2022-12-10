Тест на способности: каким уникальным даром вас наградила природа

Уникален ли каждый из нас или мы неосознанно копируем друг друга? Этим вопросом на протяжении многих веков задавались философы и ученые из разных сфер научного знания. Чтобы получить ответ, они проводили многочисленные эксперименты, призванные подтвердить или опровергнуть оригинальность человеческого мышления. В 1932 году Артур Дженнесс решился на один из первых научных опытов такого рода. В прозрачный контейнер он поместил 811 бобов и попросил каждого добровольца написать на бумажке, сколько, по его мнению, бобов находится в емкости. В дальнейшем участники эксперимента, которые до этого работали индивидуально, объединились в группы, обменялись мнениями и снова дали ответ на тот же самый вопрос. Результат был удивительным: практически все респонденты под влиянием чужого мнения поменяли свой изначальный ответ на другой.

Несмотря на то, что в чем-то люди действительно удивительно похожи друг на друга и предсказуемы, в каждом из нас есть что-то особенное. Ответьте на вопросы нашего теста, чтобы узнать, каким же уникальным даром вы наделены от рождения.