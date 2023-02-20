Тест на сообразительность и внимательность: набрать меньше 5 баллов стыдно

Внимательность и сообразительность - качества, которые определенно нужны каждому человеку не только в работе, но и в повседневной жизни. Но как их развить, если природа одарила ими не слишком щедро? Существует множество специальных упражнений, кроме того, тренировать сообразительность помогают некоторые хобби. Например, шотландские ученые из Университета Глазго пришли к выводу, что молодые люди учатся в университете гораздо эффективнее, если проводят свободное время за компьютерными играми. На протяжении двух месяцев исследователи наблюдали за добровольцами, которых разделили на две группы. Первая из них в течение всего эксперимента играла в Minecraft и другие популярные игры, вторая не притрагивалась к ним вовсе. Перед началом исследования и после него студенты прошли специальное тестирование на находчивость, внимательность и другие навыки. Оказалось, что у ребят, игравших в компьютерные игры, эти показатели значительно улучшились. Все дело в том, что дизайн игр развивает критическое мышление, убеждены ученые.

Насколько вы внимательны и сообразительны? Предлагаем вам проверить себя, ответив на вопросы увлекательного теста.