Тест: на собаку, какой породы вы похожи?

В настоящее время в мире насчитывается около 500 пород собак. Их число со временем только растет - практически ежегодно появляются новые породы. Не так давно вездесущие британские ученые назвали самую агрессивную среди них. Результаты исследования, в котором приняли участие порядка 300 тысяч псов разных пород, оказались довольно неожиданными. Многие могут подумать, что звание самого злобного пса досталось маленьким той-терьерам, которые обожают лаять на незнакомцев, или представителям бойцовых пород. На самом же деле “лавры” присудили безобидным на вид кокер-спаниелям. При этом на агрессивность во многом влияли окрас и пол собаки. Золотистые кокер-спаниели стали лидерами в рейтинге, агрессию продемонстрировали 12,8% собак этой породы и окраса, принявших участие в эксперименте. Далее по убывающей в топ-4 вошли следующие окрасы: рыжие, черные и так называемого печеночного окраса. Поэтому ученые советовали быть с этими псами максимально осторожными, чтобы не спровоцировать у них агрессию.

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