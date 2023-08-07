Тест: на собаку какой породы вы больше всего похожи?

Собака - первое животное, прирученное человеком. В далеком прошлом наши предки одомашнили дикого волка, но, как говорят специалисты, в генах многих пород до сих пор дремлет то самое первобытное начало. Не так давно зоологи из Будапештского университета назвали породы собак, которые будут откликаться на вой своего сородича - волка. Оба этих вида - и домашние собаки, и обыкновенные волки - по-прежнему остаются во многом похожими друг на друга. И привычки, которые зачастую кажутся нам странными в собачьем поведении, легко объясняются “зовом предков”. Например, некоторые породы не только лают, но еще и воют, ничуть не хуже волков. Эксперты говорят, что такими “руладами” псы предупреждают о том, что на территории находится посторонний, ищут себе пару или обозначают свое присутствие, показывают, “кто в доме хозяин”. Ученые провели эксперимент, в ходе которого чистокровным домашним собакам включали запись волчьего воя и следили за реакцией. Откликались на него “древние” породы собак, сформировавшиеся много веков назад - например, борзые салюки, акита-ину, басенджи и другие. Они лучше “считывают” информацию, заложенную в волчьем вое. Хотите узнать, на какую породу собак вы похожи? Проверьте себя с помощью нашего теста.

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