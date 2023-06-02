Тест на смекалку всего из 1 вопроса, справятся только самые догадливые

Оптические иллюзии - одно из излюбленных развлечений человечества с давних времен. В предыдущие столетия люди весело проводили время, разглядывая такие “веселые картинки”, а современные ученые увидели в них возможность изучить, как работает наш мозг и почему иногда он обманывается. Дело в том, что каждая оптическая иллюзия запускает сложные биологические механизмы в мозге и когнитивные - в сознании. Сегодня исследователи активно изучают возможности человеческого мозга и влияние на него иллюзий, поскольку полученные знания могут помочь в лечении патологий мозга и других заболеваний. В Сети можно найти множество примеров оптических иллюзий и их “разоблачений”, то есть объяснений, каким образом они работают. Например, иллюзия, созданная итальянским ученым Марко Понцо, представляет собой черные рельсы, сужающиеся к горизонту, а на них “лежат” на некотором расстоянии друг от друга две ярко-желтые полоски. Кажется, что та, которая лежит по направлению к горизонту, шире, но это не так. Полоски одинаковые. А иллюзия возникает из-за того, что человеческое зрение основывается на линейной перспективе.

Сможете понять, в чем фокус этой оптической иллюзии? Проверьте себя с помощью нашего теста.