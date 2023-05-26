Тест на смекалку: всего 1 вопрос

Издавна одним из излюбленных тестов на внимательность и сообразительность были оптические иллюзии. Но в современном мире это не просто развлечение. Визуальные иллюзии широко применяют в своей практике психологи и другие исследователи, желающие понять, как чувственное восприятие мира человеком соотносится с объективной реальностью. Сегодня достоверно известно, что за возникновение оптических иллюзий отвечают разные части человеческой нервной системы. Самая первая из них - сетчатая оболочка глаза. Картинка, которая попадает на сетчатку, содержит в себе огромное количество информации. Но не вся она транслируется в мозг. Иногда визуальная информация оказывается неполной, и мозгу приходится самому “достраивать” недостающие фрагменты изображения. В некоторых случаях он справляется с этой миссией необычным образом - создает ощущение цельности там, где его и в помине нет. Мозг формирует оптическую иллюзию, вводит своего обладателя в заблуждение, и иногда осознать это сразу же не получается.

А получится ли у вас с первого взгляда раскусить оптическую иллюзию, продемонстрировав чудеса внимательности и сообразительности? Узнайте с помощью нашего теста.