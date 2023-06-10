Тест: на сколько лет вы выглядите?

Как было бы просто, если бы все люди выглядели точно на свой возраст, не больше и не меньше. Однако для того, чтобы найти таких экземпляров, нужно как следует постараться - гораздо больше вокруг нас тех, кто выглядит старше, или, напротив, моложе своих лет. О последних, особенно если это представительницы прекрасного пола, злые языки распускают сплетни - мол, пластику сделала, укольчики красоты там всякие, филлеры и т.д. На самом же деле, по мнению специалистов, моложавый внешний вид в большинстве случаев никак не связан с косметическими процедурами. Причина того, что кто-то в 50+ до сих пор выглядит на 30, заключается в генетике. Кроме того, внешние признаки старения, в число которых входят морщины, дряблость кожи, “поплывший овал”, тесно связаны с образом жизни, которого придерживается человек. Уход за собой, правильное питание, соблюдение режима, наличие стрессов - все это значительным образом влияет на красоту и молодость. Для того, чтобы сохранять бодрый внешний вид, эксперты рекомендуют избегать вредных привычек, больше двигаться, а главное, сохранять позитивный настрой.

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