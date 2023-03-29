Тест: на сколько % вы интроверт?

С тех пор, как психологи разделили человечество на два типа - интроверты и экстраверты, возникло очень много мифов, их касающихся. Некоторые из них существуют и на сегодняшний день, другие давно были развенчаны стараниями ученых. Кстати, исследователи занимаются не только тем, что ищут подтверждение или опровержение стереотипам, но и привносят что-то новое в базу данных об интровертах и экстравертах. Например, не так давно психоаналитики из Йельского университета провели эксперимент, в котором приняли участие около тысячи добровольцев. Ученые опросили задействованных лиц, что они думают об эмоциях и взаимодействии с другими людьми, при этом ответы на вопросы, которые были заданы в рамках исследования, наука уже давно дала однозначный ответ. После этого психологи провели эксперименты, которые позволили узнать, какими чертами характера обладают респонденты. Результаты получились довольно интересными - оказалось, что подавляющая часть людей, ответивших на вопросы правильно, была интровертами, из чего ученые сделали вывод, что они гораздо проницательнее экстравертов.

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