Тест: на сколько % развита ваша интуиция?

О том, что такое интуиция, до сих пор идут горячие споры. Кто-то считает ее даром, посланным свыше и доступным лишь избранным, другие убеждены, что шестым чувством в той или иной степени наделен каждый из нас, и если развивать его осознанно, можно добиться неплохих результатов. Эксперты даже называют несколько проверенных способов прокачать свою интуицию. Первое правило, которому необходимо следовать - постараться регулярно очищать свое сознание от ненужной информации, мусора, который заслоняет собой шестое чувство. Феномен интуиции изучали представители разных сфер науки и дисциплин. Известный психолог Хосе Сильва также интересовался шестым чувством и для его развития советовал практиковать ежедневную медитацию. Для того, чтобы услышать свой внутренний голос, необходимо сосредоточиться на своем дыхании, абстрагироваться от посторонних мыслей и сосредоточиться на том, что говорит ваша интуиция. Кроме того, медитация снижает уровень стресса в организме.

Насколько хорошо развито ваше шестое чувство? Нуждается ли оно в дополнительных тренировках? Узнайте правду, ответив на вопросы нашего теста.