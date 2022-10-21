Тест на самовлюбленность: на сколько процентов вы нарцисс?

В последние десятилетия психологи хором говорят о том, как прекрасно и полезно принимать и любить себя таким, какой ты есть. Социальные сети этому только способствуют - сегодня любой желающий может выложить на своей страничке хоть сотню селфи, и, по сути, его не в чем будет упрекнуть. Однако у этой медали есть и обратная сторона - многие люди признаются, что чужие изображения в ленте их раздражают. Мол, те, кто без остановки фотографирует самого себя, а потом выкладывает во все соцсети, наверняка страдает от нарциссизма. Здесь мнения экспертов расходятся. С одной стороны, селфи помогают репрезентировать себя, сформировать собственную идентичность, почувствовать себя привлекательными. Этому способствуют не только красивые фото, но и комплименты, которые мы получаем от других пользователей. С другой же стороны, когда ради красивого кадра человек тратит много времени и усилий, прибегает к фотошопу, обману и другим уловкам, чтобы казаться красивее и успешнее, это уже напоминает зависимость и требует вмешательства психолога.

Насколько вы самовлюбленный? Проверьте с помощью нашего теста.