Тест на родственную душу: встретили ли вы того самого человека?

Вера в то, что среди миллиардов людей на планете существует один-единственный, способный понять и принять нас как никто другой, свойственна многим людям. Речь совсем не обязательно идет о романтическом партнере, с тем же успехом это может быть друг или подруга. В английском языке даже появилось понятие “соулмейт”, которое означает то же самое, что и “родственная душа”. По мнению психологов, существует как минимум несколько способов понять, что на вашем жизненном пути встретился именно такой человек. Самый главный из них - комфорт и спокойствие в его обществе с самых первых минут общения. Кроме того, считается, что у соулмейтов жизненные ценности, принципы и взгляды практически идентичны друг другу. Они могут работать в разных сферах, обладать несхожими характерами и темпераментами, но при этом какие-то базовые вещи оказываются идентичными. Мистика это или нечто иное - человечество пока не пришло к единому мнению.

Есть ли в вашей жизни человек, которого вы с полным правом можете назвать своим соулмейтом, или судьбоносная встреча еще впереди? Ответьте на вопросы нашего теста, чтобы узнать это.