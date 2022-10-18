Тест на работу мозга: испытайте свою внимательность

Память, внимательность, сообразительность - далеко не каждый человек способен похвастаться такими качествами и поразить окружающих молниеносной реакцией. Однако, по мнению экспертов, вполне реально развить свои навыки - нужно только выбрать подходящую методику, работать с которой вам будет интересно. Существует, например, метод пространственных ассоциаций, который практиковали еще мыслители древности, такие как Цицерон и Симонид. Суть его заключалась в том, чтобы обойти всю комнату, хорошенько запомнить, где какие предметы располагаются, а потом мысленно наполнить комнату теми вещами, которые вам необходимо запомнить. Для удобства можно записать необходимую информацию на бумажках, развесить их, а потом еще раз обойти помещение. Согласно легенде, Симонид использовал этот метод во время участия в симпозиуме. Однако в разгар одного из таких мероприятий произошло несчастье - крыша обрушилась прямо на гостей. Выжить удалось только Симониду. По его точным воспоминаниям удалось восстановить, где сидели те или иные гости, и помочь родственникам опознать их.

Насколько вы внимательны? Пройдите наш тест - и узнаете!