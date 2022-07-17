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Тест на психологическую устойчивость: насколько крепкие у вас нервы?

17 июля 2022 07:20
Тест на психологическую устойчивость: насколько крепкие у вас нервы?

Способны ли вы сохранить душевное равновесие даже в стрессовой ситуации?

Порой жизнь начинает напоминать сериал в жанре "игра на выживание". Ссоры вспыхивают одна за другой, все валится из рук, да еще какие-нибудь мелочи вроде промокшей во время дождя обуви так и норовят окончательно испортить настроение. В такой обстановке стресс копится в двойном объеме. Несмотря на то, что в наши дни существует множество практик, направленных на борьбу с негативными эмоциями и восстановление ментального равновесия, сохранить буддийское спокойствие не получается. По мнению ученых, самым доступным способом сохранить нервы является смех. Первые исследования, посвященные связи между ментальным, физическим здоровьем и юмором, появились еще в 1986 году. Именно тогда возникла теория о том, что шутки во многих случаях являются способом справиться со стрессом. С тех пор ученые после ряда экспериментов убедились в том, что юмор представляет собой форму эскапизма – помогает абстрагироваться от тревожных событий и мыслей, зарядиться позитивом.

Хотите проверить, насколько хорошо вы умеете "держать лицо" в сложной ситуации? Ответьте всего лишь на несколько вопросов – и узнайте, насколько вы психологически устойчивы.

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Елена Королева
Елена Королева
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