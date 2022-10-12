Тест на проверку школьных знаний: сможете решить простые задачки?

“Век живи - век учись”, - гласит известное высказывание. Правда, у многих людей тяга к знаниям со временем пропадает, уступая место другим интересам. Но бывают и исключения - кто-то с азартом продолжает учиться даже в преклонном возрасте. В “Книгу рекордов Гиннесса” как самый образованный в мире человек попал итальянец Лучано Байетти. Кстати, рекордсменом он становился уже как минимум дважды - впервые его занесли в “Книгу…” в 2002 году. В 1970-х годах Байетти сдавал экзамены в вуз, но провалился. Это досадное событие заставило его начать грызть гранит науки с тройным усердием. В итоге к 70 годам итальянский уникум защитил 15 степеней в самых разных сферах науки. Юриспруденция, география, педагогика - вот только несколько областей, в которых Байетти является дипломированным специалистом. Всепоглощающая любовь к учебе не помешала ему стать счастливым мужем и отцом, а также не сказалась на образе жизни - Лучано живет так же, как все семейные люди, а к экзаменам готовится по ночам, чтобы не доставлять проблем домочадцам.

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