Тест на «плохую девочку»: узнайте, насколько вы испорчены

С самого детства мы слышим со всех сторон, какие поступки являются хорошими, а какие - плохими. Однако вопреки всем законам морали время от времени лжем, манипулируем, скрываем от окружающих неприглядные факты из своей жизни. Ученые-психологи по всему миру изучают вопросы совести, этики, нравственности, чтобы понять, что толкает человека на нехорошие поступки и как он ведет себя в не самых простых с точки зрения морали ситуациях. Исследователи из Университета Амстердама, например, сосредоточили свое внимание на так называемом “эффекте свидетеля”, который гласит, что чем больше людей становятся свидетелями преступления, тем реже они приходят на помощь жертве. Все дело в том, что когда вокруг много очевидцев, возникает страх показаться нелепым в своем геройстве, а также опасение, что это каким-то образом повредит репутации. Однако, как показал эксперимент, вопреки “эффекту свидетеля” у свидетелей просыпается совесть, когда они знают, что находятся под камерами наблюдения. Тогда они приходят на помощь, несмотря на то, сколько человек находится вокруг.

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