«Тест на отцовство делать не надо»: как сейчас выглядит дочь Харламова от Асмус

Гарик Харламов и Кристина Асмус стали мужем и женой в 2013 году, а спустя год звезда «Интернов» родила дочь Анастасию. После развода наследница знаменитостей осталась жить с матерью, но все равно продолжает встречаться со своим звездным отцом. Например, не так давно она провела время в компании папы, а также бабушки Натальи, о чем та рассказала в своем блоге.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию, однако многие в первую очередь обратили внимание на сходство Анастасии и Гарика Харламовых. По мнению поклонников, с годами дочь комика становится больше похожа на него, а родство с Асмус угадать все сложнее.

«Тест на отцовство делать не надо», «Ну просто копия», «Двое из ларца!» — делятся мнением пользователи Сети.

Также многие похвалили знаменитость за общение с дочерью. Как отметили подписчики, Харламов мог бы прекратить общение с наследницей после развода, но продолжает уделять ей внимание.