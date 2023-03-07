Тест на общие знания: можно ли вас назвать разносторонним человеком?

Иметь репутацию эрудированного человека очень приятно и почетно. Да и просто общаться с разносторонне развитыми людьми всегда интересно и познавательно - нет-нет да узнаешь из беседы что-нибудь новенькое. Знаете ли вы, например, что после премьеры Симфонии №9 Бетховена в Вене зрители подбрасывали вверх платочки и головные уборы? Таким образом благодарные зрители решили выразить гениальному композитору свое восхищение музыкой - ведь Бетховен был глух и не мог слышать бурных аплодисментов. Почерпнуть интересные факты из разных областей науки можно не только в интернете или в разговоре с эрудированным человеком - специалисты рекомендуют читать книги, особенно энциклопедии и научпоп, разгадывать кроссворды, а также смотреть интеллектуальные игры и викторины и по возможности участвовать в них. Ведь, как правило, над вопросами для таких проектов работает огромный штат редакторов, которые обязательно найдут чем удивить и самих игроков, и зрителей.

Считаете ли вы себя эрудированным человеком? Можете ли похвастаться разносторонними знаниями? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего теста.