Тест на общие знания: можно ли назвать вас эрудированным человеком?

В современном мире на человека ежедневно обрушиваются тонны информации. Ученые совершают открытия, опровергают результаты исследований предыдущих поколений исследователей, кроме того, в интернете появляется масса фейков. Как тут не запутаться и отличить истинное знание от ложного? Специально по такому случаю британские авторы Джон Ллойд и Джон Митчинсон создали целую серию книг, которые так и назывались - “Книга всеобщих заблуждений”. В своем монументальном труде, к слову, получившем поддержку самого Стивена Фрая, авторы в остроумной форме развенчали многочисленные мифы и стереотипы. Так, например, Ллойд и Митчинсон опровергли факт, что сенбернары приносили ром несчастным путникам, застрявшим в горах. А также что родиной шампанского является провинция Шампань или что у вещества существует только три агрегатных состояния. Эта книга наверняка придется по вкусу эрудитам или людям, которые считают себя таковыми - в ней собрано удивительное количество любопытных фактов.

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