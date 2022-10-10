Тест на начитанность: из каких книг эти фразы?

Мировая литература насчитывает сотни тысяч произведений, которые с полным правом носят пометку “классика” - это и объемные романы, и лаконичные новеллы, и стихотворения, написанные представителями самых разных литературных течений. Несмотря на то, что все эти книги, казалось бы, изучены уже вдоль и поперек, все равно время от времени они продолжают нас удивлять. Знаете ли вы, например, что многие зарубежные писатели интересовались русской литературой, а некоторые из них вводили в свои сюжеты русских персонажей. Так, например, один из первых романов Александра Дюма “Учитель фехтования” был посвящен восстанию декабристов 1825 года. Чтобы как следует разобраться в теме, французский романист изучал записки фехтовальщика Огюстена Гризье, который начиная в 1819 года жил в России и был учил обращаться со шпагой Сергея Трубецкого, Александра Муравьева, Ивана Анненкова. В книге Дюма много места уделено описанию русского быта первой четверти XIX столетия, а также культурной жизни.

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