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Тест на логику из СССР, с которым сегодня справится не каждый взрослый

14 июля 2022 07:20
Тест на логику из СССР, с которым сегодня справится не каждый взрослый

Проверьте, насколько вы внимательны.

Считается, что образование в СССР было самым лучшим для своего времени. В качестве подтверждения приводят в пример эксперимент американского журнала Life. В 1958 году на протяжении тридцати дней специальное жюри наблюдало за повседневной жизнью двух школьников – американца Стивена Лапекаса из Чикаго и обычного советского юноши Алексея Куцкова из Москвы. Американская делегация сопровождала школьника на уроках, в музыкальной школе и спортивной секции, которые Алексей посещал помимо общеобразовательной школы, а также на встречах с друзьями.

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Точно так же наблюдатели находились рядом со Стивеном. После специалисты оценили качество знаний двух школьников и пришли к выводу, что Алексей Куцков образованнее своего американского ровесника. В школе СССР преподавали больше предметов, кроме того, уровень подготовки у Алексея оказался выше. По слухам, Стивен воспринял поражение болезненно, и когда во взрослом возрасте Алексей посетил США, отказался с ним встретиться.

Мальчик из СССР в два счета решил бы эту задачку на внимание и логику. Проверьте, сможете ли это сделать вы.

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Елена Королева
Елена Королева
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