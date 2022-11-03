Тест на логику из СССР, который сейчас почти ни у кого не получается пройти

В советское время школа была совсем другой - не было ни электронных журналов, ни ЕГЭ, ни информатики, зато были другие предметы и вещи, многие из которых, кстати, плавно перекочевали в современные классы. Так, например, ежегодно накануне 1 сентября родители и их школьники запасаются бумажными дневниками. Если в советское время этот неизменный атрибут каждого школьника не мог похвастаться разнообразием дизайна, то сейчас можно найти дневник на любой вкус и цвет - с котятами, персонажами популярных мультфильмов или k-pop-исполнителями. Многие мамы и папы недоумевают, для чего нужны бумажные дневники, если все оценки, домашнее задание, посещаемость и другие показатели можно найти в электронном журнале. По словам психологов, ответ довольно прост - записи в бумажном дневнике помогают ребенку обрести навык планирования, самоконтроля, самодисциплины.

В Советском Союзе преподавали такие предметы, которых сейчас в школьной программе не найти - например, логику, благодаря знанию которой ребята легко справлялись с головоломками. Попробуйте решить одну из них - это будет совсем не так просто, как кажется.