Тест на логику из СССР дано пройти далеко не каждому: а вы сможете?

Понятие “логика” знакомо нам с детства, мы слышим его в словосочетаниях вроде “женская логика” или “мужская логика” и понимаем под ним метод мышления, присущий той или иной группе людей. Однако о том, что такое логика как дисциплина большинство из нас узнает только в вузе, где ее, как правило, преподают в первых же семестрах. Одним из базовых инструментов этой науки является дедукция - еще одно понятие, знакомое многим из нас благодаря рассказам Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе и экранизациям. На самом же деле легендарный сыщик пользовался прямо противоположным методом - индукцией, когда из частных суждений выводится общее умозаключение. В то время как при использовании дедукции из общих фактов возникает частное умозаключение. Метод дедукции известен еще со времен античности, о нем упоминал Аристотель в своем труде “Первая Аналитика”. Стоики были убеждены, что именно дедукция способна привести человечество к истинному знанию. В дальнейшем философы не раз спорили на тему, что важнее - дедукция или индукция, но, к счастью, это тот случай, когда каждый может выбрать метод себе по душе.

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