Тест на логическое мышление: на все вопросы ответит только гений

Когда мы говорим о логике, в первую очередь возникают ассоциации с логикой формальной. Называется она так потому, что работает в первую очередь не с содержанием, а с формой высказывания. Такой тип логики позволяет сконцентрироваться на на то, как устроены предложения - так называемые посылы, и как они связаны между собой. При таком подходе содержащиеся в предложении данные никаким образом не задевают наши чувства и позволяют вывести умозаключение беспристрастно, руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями. При этом существует еще один тип логики, интуитивный. Человек пользуется ей постоянно, хотя и не отдает себе в этом отчета. В отличие от логики формальной, решение в данном случае основывается на чувствах и эмоциях, продиктованных эмпирическим, то есть жизненным опытом. Проще говоря, если человек оказался в той иной ситуации, совершил ошибку и сделал выводы, то, оказавшись в таком же положении во второй раз, он уже не допустит промаха.

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